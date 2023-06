Cagliari, i balordi che hanno sfasciato un distributore automatico incastrati dalle telecamere

Volti quasi del tutto coperti per cercare i farla franca e non essere riconosciuti e piede di porco tra le mani. Così due notti fa, alle 3:40, hanno agito un 29enne e un 31enne in un distributore automatico di civi e bevande in via Is Cornalias a Cagliari. Uno dei due ha indossato addirittura dei guanti per non lasciare tracce. Ma la coppia di delinquenti non ha fatto i conti con le telecamere, collegate in diretta con la centrale operativa della Sicurtecnica. Sul posto, in pochi minuti, sono piombate una guardia armata e i poliziotti.

I malviventi non hanno tentato neppure di scappare, ormai presi e bloccati sono stati arrestati.