Cagliari ha un altro nonnino. Ieri l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia ha premiato per i suoi 100 anni Giocondo Muscas. Marinaio, radiotelegrafista, ha partecipato alle campagne di guerra dal 1942 al 1945. Tantissimi i riconoscimenti nella sua carriera e varie medaglie ed onorificenze fra cui Diploma d’onore Combattente per la Libertà, Cavaliere della Repubblica e La medaglia Francese della Fraternite’ Allie’e Europenne per aver salvato dei partigiani corsi. Dal 1946 ha fatto servizio nella Polizia di Stato fino alla pensione. “Che con estrema lucidità mi ha raccontato la sua bellissima storia”, ha dichiarato Sorgia, “auguri da parte del Sindaco, di tutta l’amministrazione comunale e di tutti i cittadini”.

