Cagliari, hascisc venduto insieme al pesce: pescivendolo 41enne nei guai

Comparirà la settimana prossima davanti al giudice Nicolas Trudu, 41 anni, titolare di una pescheria in piazza Michelangelo a Cagliari, “Il re del pesce”, arrestato ieri dai Fachi della squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi, assistito dal suo avvocato Pierandrea Setzu, il pescivendolo è comparso davanti al giudice Giampiero Sanna per l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo dovrà ritornare in tribunale tra qualche giorno. Trudu è stato colto in flagrante mentre stava vendendo a una persona alcune dosi di hascisc, nascoste dentro un sacchetto con del pesce. Durante la perquisizione della pescheria sono stati rinvenuti due pezzi di hascisc di ottima qualità per un peso totale di 70 grammi, 41 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, vari ritagli e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sono stati sequestrati anche 3500 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Gli agenti stavano tendendo sott’occhio l’attività commerciale da qualche giorno, dopo avere appreso che all’interno si spacciasse droga. La settimana prossima, assistito dal suo legale, Trudu dovrà difendersi dall’accusa di spaccio di droga.

Fonte: Casteddu on line