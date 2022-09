Cagliari, hacker in azione su Facebook: “Mi serve il tuo aiuto per recuperare l’account”

“Ho bisogno del tuo aiuto, per favore. Sto cercando di accedere al mio account Facebook sul mio nuovo telefono. Mi stanno chiedendo qualcuno che mi aiuti a ricevere il codice, per favore mandami il codice quando lo ricevi”. È questo il messaggio che tanti utenti Facebook di Cagliari hanno ricevuto via chat nelle ultime ore da vari amici. Ma dall’altra parte dello schermo non ci sono persone conosciute in difficoltà, bensì degli hacker, probabilmente qualcuno che, sfruttando alcuni bot, manda messaggi fotocopia. Eccolo, l’ultimo trucco per cercare di rubare i profili: via email arriva una richiesta di reimpostazione della password e un codice che, se spedito al finto amico, consente di modificare subito il codice di accesso al profilo. Un tentativo di truffa che è tornato di moda da ieri sera.

Cosa fare per evitare di restare fregati? Non fornire il codice, prima di tutto, avvisare Facebook che c’è stato un tentativo fraudolento di rubare il proprio profilo e bloccare quello, dell’amico o dell’amica, che è già stato rubato dagli hacker.