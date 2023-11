Cagliari, ha un'improvvisa polmonite: Paola Piga uccisa dalla legionellosi a 66 anni

Si è sentita male a casa, a Quartucciu, all’improvviso. Paola Piga, sessantaseienne, è stata portata al Policlinico di Monserrato e lì è morta dopo pochi giorni, stroncata da una polmonite di legionellosi. Il batterio è stato individuato durante il ricovero, prima nel reparto di Medicina e poi in Rianimazione. Nessun dubbio sull’impatto che ha avuto sulla donna, portandosela via in pochi giorni. E spunta un collegamento che potrebbe rivelarsi decisivo per capire dove possa essere avvenuto il contagio. La Piga, infatti, ha partecipato con la sua comunità neocatecumenale del Poetto ad una convivenza all’hotel Rodia di Oristano. Un’altra partecipante, di Quartu, risulta ricoverata con gli stessi sintomi al Santissima Trinità.

La situazione è precipitata in pochissimi giorni. Il marito, Ivo Manca, aveva scritto un messaggio su Facebook, chiedendo a tutti di pregare per la moglie e comunicando il ricovero in terapia intensiva. Il decesso dopo solo un giorno. Paola Piga lascia anche una figlia, Giorgia, e una nipotina, Arianna. Il funerale si è svolto giovedì pomeriggio nella chiesa del Poetto. I suoi fratelli e sorelle di comunità continuano a pregare per l’altra donna, ricoverata a Is Mirrionis e in lotta contro la legionellosi.