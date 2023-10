Cagliari, guerra ai tavolini abusivi: chiuso per 8 giorni un noto locale di Santa Chiara

Sedie e tavolini abusivi. Chiuso per 8 giorni il locale Scalini della salita Santa Chiara. Il blitz della polizia municipale scatta il 3 settembre scorso, nella stradina di Stampace a pochi passi da piazza Yenne e il corso Vittorio Emanuele II, luoghi simbolo della movida cagliaritana. In quell’occasione gli agenti accertano che la Società ”Scalini Group”, relativamente all’esercizio denominato “Scalini”, nella salita Santa Chiara, alle ore 02:35, occupava l’area davanti al locale con tavoli, sedie e fioriere per un totale di 30 mq. E secondo gli agenti la società “non è titolare di alcuna concessione di suolo pubblico”. La società ha presentato una memoria difensiva ma gli uffici dell’assessorato comunale alle Attività produttive hanno respinto tutte le osservazioni e scatterà così la chiusura per 8 giorni consecutivi dal primo all’8 settembre 2024 compreso.