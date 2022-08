Prendono avvio a partire da oggi, lunedì 1 agosto 2022, quattro nuovi Progetti Utili alla Collettività – PUC che prevedono il coinvolgimento attivo dei beneficiari del Reddito di cittadinanza residenti in città.

Sarà un’opportunità di inclusione sociale co-progettate con due enti del Terzo settore: Unica Radio e Legambiente.

I progetti si pongono come obiettivo quello di rendere possibili esperienze diversificate in attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tenendo presenti le attitudini e gli interessi delle persone coinvolte.

Nel dettaglio, il progetto di Unica Radio prevede il coinvolgimento di 10 beneficiari del Reddito di cittadinanza in laboratori pratici svolti in collaborazione con gli studenti universitari di Cagliari. I laboratori garantiranno ai partecipanti una formazione di base sotto i profili redazionali, di utilizzo di WordPress, SEO e leggibilità, nonché di editing audio, a partire dalla creazione di un podcast audio sino alla sua pubblicazione e promozione nei social network.

Tre, invece, i progetti proposti da Legambiente. Il primo “Ecodifferenziati”, potrà coinvolgere fino a 20 persone in attività di natura ambientale, ossia di informazione sulla raccolta differenziata vigente nel Comune di Cagliari. L’obiettivo è quello di contribuire a diffondere conoscenze adeguate per una raccolta maggiormente efficiente dei rifiuti. Il secondo, “Help to help”, mira a coinvolgere altre 50 persone in attività di naturale ambientale, come la manutenzione, pulizia e pittura dell’arredo delle aree verdi scolastiche, in modo da formare figure professionali che possano inserirsi in attività lavorative green. Il terzo progetto, denominato “E-Bike ‘n view”, è stato pensato per 25 persone che saranno coinvolte in attività di natura tecnica applicata al settore ambientale per contribuire a ridurre il fenomeno dei rifiuti abbandonati in modo improprio nel territorio cittadino.

“Cresce il numero dei PUC del Comune di Cagliari e questo – ha commentato con soddisfazione l’Assessora alle Politiche Sociali, Viviana Lantini – rende possibile l’esperienza di inclusione sociale e cittadinanza attiva anche grazie alla rete di partenariato che l’Amministrazione ha costruito con gli organismi del Terzo settore. Grazie alle loro proposte, infatti, è stato arricchito il catalogo locale dei progetti utili alla collettività. Si tratta, anche stavolta, di progetti che in parte prevedono il coinvolgimento di altri Assessorati, quale quello dell’Igiene del Suolo e ringrazio il collega Alessandro Guarracino, con il suo Servizio, per la collaborazione. L’Avviso per presentare proposte progettuali da parte degli operatori del Terzo settore, è sempre aperto”.

“La messa in campo di questi progetti – ha aggiunto l’Assessore all’Igiene del Suolo, Alessandro Guarracino – fornisce un prezioso supporto alle attività di sensibilizzazione che l’Amministrazione porta avanti per prevenire gli abbandoni dei rifiuti e monitorare lo stato del decoro del territorio cittadini. Di rilievo il fatto che le attività di sensibilizzazione saranno estese anche a cittadini stranieri e ai turisti grazie alla divulgazione di materiali illustrativi tradotti in diverse lingue “.

