Cagliari, grosso pino crolla in un cortile a Mulinu Becciu: abitanti spaventati e infuriati

Un grosso pino è crollato nel cortile di una palazzina di via Tintoretto, nel rione cagliaritano di Mulinu Becciu. Le radici dell’albero hanno ceduto e, nel crollo, è andato distrutto il muro principale del giardino e il cancello del palazzo. Il forte boato del crollo si è sentito in mezzo quartiere, e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della polizia Locale, insieme ai tecnici di Area. Solo per fortuna non si registrano feriti, i danni sono comunque ingenti. E tra i residenti della via serpeggia già la rabbia. C’è chi, come Anna Tamara Agus, ha spedito foto e video alla nostra redazione, spiegando che “viviamo in mezzo al degrado. Avevamo già segnalato da tempo la gravità e il pericolo degli alberi e della strada, non abbiamo mai avuto risposte”.