Un tubo rotto ha portato alla creazione di un mini fiume in via Dante a Cagliari, vicino allo svincolo di via Tiziano. Migliaia di litri persi, che scorrono sino alla prima fogna disponibile dopo avere invaso anche l’area interessata dai lavori di restyling della strada. Le transenne e recinzioni piazzate non fermano, infatti, l’acqua. Sono numerose le segnalazioni dei residenti a Comune ed Abbanoa.