Gravissimo incidente in viale Calamosca a Cagliari, un olandese di 50 anni in sella ad una bici è stato ricoverato in codice rosso al Brotzu. L’uomo si è scontrato frontalmente con un’auto, una Ford Fiesta, che stava scendendo dal viale. L’impatto è stato molto forte, il turista è stato sbalzato ed è finito sull’asfalto: i soccorritori del 118 sono arrivati dopo pochi minuti e hanno subito valutate gravi le condizioni del cinquantanovenne. È rimasta ferita anche la moglie, ma non si trova in pericolo di vita. In azione la polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

