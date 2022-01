Gravissimo incidente in piazza Michelangelo a Cagliari. Un ragazzino in sella a una motocicletta, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’automobile: ad avere la peggio è stato proprio il giovanissimo centauro, di appena 15 anni. È finito sull’asfalto ed ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre a polizia Municipale e Vigili del fuoco: il ferito, per fortuna, indossava il casco. È stato portato in codice rosso, a sirene spiegate, all’ospedale Brotzu.

