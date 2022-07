Cagliari, grande successo per Bennato all’Arena Nazzari: tutti pronti per il bis a Riola Sardo

Edoardo Bennato ritorna a Cagliari e fa boom all’Arena Nazzari. Più di due ore di canzoni, pieno e continuo coinvolgimento del pubblico che ha potuto cantare a squarciagola tutte le canzoni dell’artista all’aria aperta, in una sera dove il torrido caldo non è stato assolutamente protagonista, cancellato dai suoni e dalla chitarre di Bennato. Un successo annunciato e confermato, e i fan del cantante sono già in modalità countdown per il bis, tutto sardo, in programma domani, sabato 23 luglio, nel Parco dei Suoni di Riola Sardo. Il “Peter Pan Rock’n’Roll Tour” di Bennato è organizzato da Sardegna Concerti. Un’esperienza emozionale potente, con brani e melodie a ritmo rock and blues che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo grazie a testi provocatori e graffianti. Uno spettacolo che è anche un tuffo nel passato, con canzone celebri e altre più recenti tratte dall’ultimo album intitolato “Non c’è”. Due ore di musica cariche di ritmo ed empatia interpretate dall’artista partenopeo che salirà sul palco accompagnato dalla sua formazione storica, la fedele BeBand, composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria). Un concerto accompagnato da spettacolari video e sonorità ad alto contenuto Rock&Blues dove si potranno cantare i brani più celebri e godere tutti insieme di una magica notte in musica.