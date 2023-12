Cagliari, grande successo al Convegno sull'evoluzione dello stile Ferrari

Grande partecipazione di pubblico al Convegno sull’Evoluzione dello Stile Ferrari dagli anni 60 ad oggi. L’ evento, tenutosi venerdì15 presso la facolta’ di Ingegneria e Architettura dell’ Università di Cagliari, è stato organizzato dal Circolo Sardo Auto Moto d’ Epoca S.C.Q. e dalla Commissione Nazionale Cultura dell’ ASI con il Patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna e del Comune di Cagliari in collaborazione con l’ Universita’ degli Studi di Cagliari .Sul piazzale antistante l’ingresso la Scuderia Ferrari Club Cagliari ha schierato alcuni tra i modelli piu’ iconici e prestigiosi della Casa di Maranello che hanno letteralmente mandato in visibilio il numeroso pubblico intervenuto all’ evento . E’ stato un Convegno di altissimo livello quello che si e’ svolto presso l’ Aula Magna di Via Marengo , nel quale i prestigiosi relatori , dopo i saluti istituzionali hanno ripercorso l’ Evoluzione dello Stile e del design dei modelli Ferrari dagli anni 60 ad oggi . Molto apprezzata la relazione dell’ Ing. Gianni Agnesa , (gia’ autore del libro ” Ferrari 312 P.One of Ferrari’s most beatiful racers “) , dal titolo ” Disegnate dalla velocita’ “, che ha sapientemente illustrato le logiche progettuali e stilistiche delle Ferrari che sono state costruite per le gare di durata , nel decennio che va dal 1963 al 1973 , illustrando i principali modelli realizzati sotto la direzione dell’ Ing. Mauro Forghieri che sono stati assoluti protagonisti nei Campionati piu’ prestigiosi conquistando le vittorie piu’ entusiasmanti e prestigiose dell’ epoca. Allo stesso tempo l’ Ing. Agnesa ha portato a conoscenza dei presenti tutta una serie di aneddoti e curiosita’ sul ” Problem Solving ” e sulla genialita’ di meccanici e progettisti che con uno spirito tutto italiano hanno affontato ogni tipo di inconveniente e di difficolta’ che poteva accadere prima e durante la singola gara . A seguire e’ stata la volta dell’ Architetto Flavio Manzoni ,protagonista a Maranello dal 2010 e attualmente direttore del Design Ferrari , con al suo attivo una carriera prestigiosa e ricca di riconoscimenti tra cui tre premi ” Compasso D’ Oro ” e ideatore di modelli come la Golf 7 , la Volkswagen Up e oltre 50 tra Ferrari di serie e prototipi , nonche’ facente parte del Team che ha portato alla vittoria la Ferrari nella 24 h di Le Mans . La sua relazione ” Tecnology and Design driven innovation ” ha letteralmente incantato il vasto pubblico illustrando l’ evoluzione del design in relazione all’aereodinamica ed alle tecnologie piu’ avanzate oggi a disposizione .

Un Convegno che, nel ripercorrere la tradizione pluridecennale di Casa Ferrari ha saputo fare il punto sulla situazione attuale del piu’ avanzato design stilistico con uno sguardo al prossimo futuro ed alle importanti sfide che attendono il settore automobilistico alla luce dell’ imminente passaggio all’ elettrico .