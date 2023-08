Cagliari, gli operai terminano il mini cantiere davanti alla storica libreria: "Marciapiede sistemato"

Mattonelle messe e recinzione arancione tolta prima della pausa dei lavori di Ferragosto, in via Dante a Cagliari. Ieri, in un’intervista rilasciata a Casteddu Online, i titolari della cartolibreria all’angolo con via Tola si erano lamentati e avevano espresso preoccupazione per i detriti lasciati e per una comunicazione, da parte degli stessi lavoratori, legata ad un imminente stop al cantiere. Pale, picconi e ruspe sarebbero tornati in azione solo dopo il 15 agosto. Oggi, invece, come da cronoprogramma già definito insieme all’amministrazione comunale, una squadra di operai è tornata nel tratto accanto alla via Tola e ha terminato il cantiere, posizionando mattonelle e levando detriti e recinzioni.