Cagliari, gli educatori con le ore tagliate protestano: “Meno soldi e costretti a seguire più studenti disabili”

Gli educatori degli studenti disabili delle scuole superiori del Cagliaritano protestano e incrociano le braccia. A poco più di una settimana dal taglio del 30% delle ore da parte della Città Metropolitana, chi si deve occupare di seguire gli alunni diversamente abili ha deciso di fermarsi, chiedendo un incontro urgente con il prefetto. C’è chi ha un contratto indeterminato e, per coprire tutte le ore settimanali, deve seguire più ragazzi e ragazze, spesso facendo i salti mortali anche tra scuole diverse. Chi ha il determinato, invece, è ancora più penalizzato: il taglio orario, infatti, viene difficilmente colmato con più turni. Il servizio ha subìto un taglio economico, accanto agli educatori ha protestato, stamattina davanti all’ingresso degli uffici metropolitani di via Cadello, anche qualche genitore. I tagli colpiscono un servizio indispensabile per chi ha una disabilità soprattutto intellettiva, e le famiglie sono costrette o a lasciare il giovane in classe, da solo, senza nessun tipo di supporto, o a farlo uscire prima dall’istituto.

“Il servizio è stato sottofinanziato”, spiega Guido Sarritzu della Uil Fpl, in piazza insieme a Carlo Marras: “Vogliamo avere un incontro con il sindaco della Città Metropolitana, ci deve dare delle spiegazioni. Tutti i lavoratori vanno tutelati, educatori ed educatrici devono essere messi nelle stesse condizioni lavorative dell’anno scorso. Il sindaco ci dica se la responsabilità è sua o se dobbiamo andare a protestare anche sotto la Regione”.