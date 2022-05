I carabinieri sono immediatamente intervenuti e, dopo essersi qualificati, hanno sottoposto a controllo colui che aveva ricevuto quel materiale, rinvenendo all’interno di quella sacca due confezioni in cellophane termosaldato contenenti marijuana per il peso complessivo di 1 kg. Mentre il centauro riusciva a dileguarsi nelle vie circostanti, il 21enne che aveva ricevuto quel materiale scottante è stato fermato e poi arrestato. La perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’arrestato ha consentito di rinvenire un bilancino sottoposto a sequestro unitamente alla sostanza stupefacente. È stato sottoposto agli arresti domiciliari e stamattina verrà giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Cagliari.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, mentre transitavano in via Puglia hanno notato un giovane alla guida di uno scooter che si era visibilmente agitato alla vista dei carabinieri, insospettiti da quell’atteggiamento lo hanno seguito con discrezione sino al parcheggio del cimitero di San Michele, dove lo hanno visto consegnare una sacca ad un altro ragazzo.

