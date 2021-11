Particolare rilevanza sarà data anche alle rappresentazioni teatrali, in stretta collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, che, assieme alla musica, attraverso la luce, permetteranno di avvicinarci a Luigi in una forte immedesimazione con lui nei momenti più significativi della sua vita.

Si tratta di un format atipico, da qui l’identificazione in opera artistica, dove si uniranno la narrazione, il teatro e la musica sotto una precisa chiave ontologica necessaria per svelare in 6 atti il Gigi Riva intimo andando oltre le leggendarie gesta sportive.

Per “Luigi” è previsto il pubblico delle grandi occasioni all’Auditor ium del Conservatorio di Cagliari il prossimo 11 novembre alle ore 21:00 . L’opera artistica è ideata e prodotta dal creativo Giorgio Pitzianti in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari e la Fondazione del Teatro Lirico.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a