Cagliari, giovane mamma disperata senza casa: "Posso pagare, non voglio finire alla Caritas"

Negli ultimi due mesi vive in un appartamento, nel rione cagliaritano di Villanova, insieme alla sua figlia di cinque mesi. Ma quel tetto sicuro, Roberta, ventisei anni, l’ha praticamente già perso: “Il trentuno marzo dovrò andarmene via, i proprietari vogliono utilizzare quella che è una loro casa vacanze per ospitare turisti”. Una scelta legittima di marketing, che porta la giovane a vivere però una situazione di difficoltà. È seguita dal Comune e la stessa amministrazione comunale le ha garantito un aiuto: “Ho firmato tutte le carte di un progetto importante che mi porterà ad avere 1500 euro per pagarmi una caparra e cinquecento euro ogni mese, da utilizzare per l’affitto. Con le mie risorse posso arrivare anche a ottocento euro”, afferma la giovane. Il problema è però il tetto: “Ho fatto qualche tentativo, appena sentono che ho una bimba piccola la trattativa si blocca”.

“Gli assistenti sociali mi hanno già detto che posso andare a vivere alla Caritas con mia figlia di cinque mesi. Ma ho gravi patologie e un pacemaker, non posso rischiare di prendermi delle infezioni stando a stretto contatto con altra gente e mia figlia non ha ancora sviluppato gli anticorpi. Cerco disperatamente un alloggio per me e la mia bambina, chi mi può aiutare mi chiami al +39 331 846 7206”.