Cagliari, giovane ferito aggredisce un vigilante che cerca di soccorrerlo

CAGLIARI. Guardia giurata trova un giovane pesto e sanguinate riverso in strada, si ferma per soccorrerlo e viene aggredito a calci e pugni dal ferito, che nonostante le sue condizioni ha cercato anche di portar via la pistola al vigilante. Hanno messo fine allo scontro i carabinieri intanto sopraggiunti. Anche loro sono stati aggrediti con insulti e sputi. I carabinieri sono intervenuti poco prima delle 3 della scorsa notte, su segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro, a proposito di un’aggressione in atto nei confronti di una guardia giurata. I militari sono arrivati mentre lo scontro fra i due era ancora in atto. Il ferito, sanguinante in volto, invitato a calmarsi ha reagito nei confronti dei militari sputando loro addosso. Uno di loro è stato spintonato e si è pertanto reso necessario bloccare con la forza e ammanettare il 26enne. La guardia giurata, che accusava dolori conseguenti alla collutazione affrontata, riferiva di essersi avvicinato al giovane per prestargli soccorso in quanto trovato riverso a terra e sanguinante, a seguito di un precedente scontro fisico con qualcuno, ma lo stesso, alla sua vista, invece che ringraziare per il soccorso ricevuto, in preda a un incontenibile stato d’ira, lo avrebbe aggredito fisicamente e avrebbe anche tentato di portargli via dalla fondina la pistola. L’arrestato verrà giudicato stamattina con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna