Cagliari-Genoa 0-0, i rossoblù non segnano più: ora resta il sogno playoff

Il Cagliari non sa più vincere e in casa, contro il Genoa, dopo novantotto minuti inanella l’ennesimo pareggio. Zero a zero, un punto inutile per i rossoblú di Ranieri che perdono l’occasione di fermare la corsa dei liguri, oggi al secondo posto con undici punti di distacco sul Frosinone capoclassifica. I sardi possono ormai solo sperare nei playoff, ma è chiaro che bisognerà tornare a macinare vittoria e punti.

Poche emozioni nel primo tempo: il Genoa impensierisce la difesa dei rossoblù con Puscas al trentesimo, poco prima del break un cross di Kourfalidis viene fermato dal portiere genoano. Il giocatore è subentrato a Rog, fuori dopo tredici minuti per un problema muscolare. Nella ripresa ritorna in campo Nandez, ma il risultato non si sblocca: il Var nega un rigirare per un fallo di Luvumbo, al Cagliari viene pure annullato un gol di testa di Nandez per fuorigioco. Il Genoa fa il suo con qualche incursione in area ma il risultato resta inchiodato sullo zero a zero sino al triplice fischio finale.