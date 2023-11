Cagliari, furto in viale Bonaria: entra nel ristorante messicano e ruba il barattolo delle mance

È entrato in pieno giorno, con la massima nonchalance, come se fosse un normale cliente, nel ristorante messicano di viale Bonaria a Cagliari e, approfittando probabilmente di un momento di distrazione di chi era alla cassa, ha arraffato il barattolo con le mance. Si tratta dell’ennesimo episodio dietro il quale potrebbe esserci la stessa persona: qualche giorno fa è stato preso di mira un bar in via Gianturco e un locale nella zona di Sant’Avendrace. Stessa tecnica, solo che il delinquente era in compagnia di una donna. Stavolta, invece, filmati delle telecamere davanti agli occhi, ha agito in piena solitudine. Gli è bastato mezzo minuto scarso per varcare l’ingresso, agguantare il barattolo e uscire, sempre camminando, senza nemmeno correre, anche per non dare nell’occhio.

Il titolare del locale ha pubblicato il video su Facebook, commentando amaramente: “Si è fatto la mancia”.