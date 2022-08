Cagliari, furto in pieno giorno al Poetto: rubata la Renault Clio di un’istruttrice di nuoto

Ha parcheggiato “tra l’ippodromo e via Ausonia”, come è solita fare ogni giorno sin da giugno, per raggiungere poi la spiaggia del Poetto e fare lezioni di nuoto ai bambini che, dopo i mesi della piscina, vogliono continuare a fare attività anche d’estate. Ma Claudia Mottinelli, istruttrice della piscina Atlantide ad Assemini, ieri è rimasta appiedata. La sua Renault Clio grigio scuro è sparita nel giro di pochi minuti: “Tra le 7:40 e le otto e trenta. Ero andata a fare colazione in un baretto, stavo ritornando per prendere tutta l’attrezzatura marina”. Dell’auto, però, nemmeno l’ombra. I carabinieri sono già stati informati e stanno svolgendo le indagini del caso per cercare di ritrovare la macchina. Nell’attesa, però, la Mottinelli si ritrova ferma, in tutti i sensi: “Dentro c’erano i borsoni con asciugamani, costumi e pupazzetti di plastica che utilizziamo in mare per capire ancora meglio come galleggiare e nuotare, oltre ad un tavolino di plastica. Senza la macchina non potrò più lavorare, faccio lezioni anche a Costa Rei”. Ed è impossibile, per lei, arrivare sin lì da Cagliari utilizzando i mezzi pubblici.