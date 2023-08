Cagliari, furto in paninoteca: arraffa il barattolo delle mance e scappa con 130 euro

Furto con destrezza nella paninoteca Fame Cosmica di via Tuveri a Cagliari. Una donna di circa quarant’anni è scappata con 130 euro. Il fatto è avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, prima dell’arrivo dei clienti. A raccontare come sono andati i fatti, filmati davanti agli occhi, è il titolare del locale, Paolo Marongiu: “Il mio dipendente stava preparando la linea dei prodotti per la sera quando, all’improvviso, una donna è entrata e gli ha detto che voleva parlarmi per propormi un affare”. Il dipendente ha detto alla donna di ripassare, restando vicino a fornelli e taglieri. In pochissimi secondi, lei ha allungato la mano e preso il salvadanaio delle mance: “Dentro c’erano 130 euro, mi sono accorto del furto solo dopo un paio d’ore, anche grazie ai filmati delle telecamere interne”.

Marongiu ha quindi tutte le prove per ottenere giustizia e riavere indietro il maltolto: “Se la donna mi riporterà i soldi entro una settimana eviterò di denunciarla. Il suo è stato un gesto meschino, compiuto con cattiveria mentre il mio dipendente stava lavorando ed era concentrato”.