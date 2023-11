Cagliari, furto di bottiglie di vino per 382 euro: coppia in arresto

Cagliari, due persone arrestate ieri dai carabinieri per furto aggravato in concorso, porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Gli arrestati sono un 42enne e una 41enne di Santadi, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico. I due si sono introdotti attorno alle 21:30 all’interno del supermercato “Iperpan” di viale la Playa, dove si sono impossessati di svariate bottiglie di vino per un valore complessivo di 382 euro. Dopo averle occultate sotto gli indumenti, hanno oltrepassato la barriera delle casse senza pagare. A questo punto sono stati bloccati dal personale addetto alla sicurezza e dai militari, intervenuti su disposizione della centrale operativa di via Nuoro. La merce è stata recuperata e restituita al gestore del punto vendita. Nel corso di una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una tronchesina e di un coltello a serramanico con lama di 12 cm, che sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati sono stati trasferiti quindi presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.