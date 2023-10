Cagliari-Frosinone 4-3, dall’inferno al paradiso: in zona Pavoletti arriva il miracolo rossoblù. Prima vittoria del Cagliari dopo una partita pazzesca: la squadra di Ranieri va sotto 3-0 col Frosinone e sbaglia anche un rigore con Mancosu, e negli ultimi minuti segna quattro reti, di cui due nei minuti di recupero, entrambi con un grandissimo Pavoletti. Ranieri sbaglia la formazione iniziale, sceglie una squadra praticamente senza attaccanti con Luvumbo e Jankto davanti, e la difesa balla tantissimo sotto i colpi di Soulè. Sembrava finita, con Di Francesco che passeggiava alla Unipol Domus con tre reti di vantaggio. Il Cagliari in quel momento aveva praticamente un piede e mezzo in serie B.

Poi, la svolta dalla panchina. Entrano Viola, Pavoletti, Azzi e un grande Oristanio. Che segna il primo gol con un colpo da cineteca e riapre la partita. Il raddoppio lo firma Makombou e a quel punto le speranz diventano enormi, la squadra si scrolla di dosso la paura e ritrova la grinta e il coraggio. La doppietta di Pavoletti nei minuti di recupero porta il Cagliari a sei punti, ora in piena corsa per la salvezza, e sognare non è più vietato. L’ennesimo miracolo a Cagliari firmato Claudio Ranieri. Restano anche le note negative come l’infortunio di Nandez, la fragilità della difesa, la debolezza enorme di Scuffet che non para quasi mai. Col Genoa potrebbe tornare Radunovic? Restano i due pali di Mancosu. E questa magica vittoria.