Cagliari, fratturata dopo l’incidente con la moto in viale Marconi: “Cerco testimoni”

È a casa, “immobilizzata a letto” e spera di trovare qualche testimone che abbia assistito, lo scorso diciannove dicembre, all’incidente che l’ha vista coinvolta in viale Marconi a Cagliari. Cristina Ghinolfi è la scooterista finita sull’asfalto dopo essere stata colpita da un’automobile in uscita dai parcheggi dell’IperPan. Soccorsa da una pattuglia della polizia e dal 118, ha riportato varie fratture: “Ho già messo tutto in mano ai miei avvocati ma è fondamentale che qualche testimone si faccia avanti”, spiega la donna. Che conosce già l’identità del conducente della macchina che l’avrebbe speronata frontalmente: “Ma lui sta mettendo tutta una serie di problemi”, offrendo una versione dei fatti opposta rispetto a quella della Ghironi. Da qui la necessità di sapere se qualcuno abbia assistito allo scontro, avvenuto poco dopo le dieci del mattino.

A pochi metri di distanza c’era un autobus del Ctm, diretto a Quartu Sant’Elena. Qualcuno dei passeggeri o l’autista ha notato il momento dell’impatto? O qualche altro automobilista o pedone? La donna ha lanciato un appello sui social.