Cagliari, follia a Is Mirrionis: rubano il cane di un anziano malato e picchiano il suo badante

Ha visto due balordi scendere da un furgone, acchiappare il cagnolino che aveva lasciato libero di scorrazzare per qualche secondo e risalire in tutta fretta a bordo di un furgone bianco, li ha subito raggiunti ed è stato preso a pugni. Brutale aggressione a Cagliari, nella piazza del mercato di via Quirra, nel rione di Is Mirrionis. Vitaliy Konsevyich, badante ucraino 43enne, se l’è vista davvero brutta e dovrà ricorrere alle cure dei medici. Tutto è successo in pochi minuti, verso le 7:30: il quarantatreenne stava facendo fare una passeggiata all’anziano che segue da tempo, un 78enne malato di Alzheimer costretto in carrozzella, e al suo cane, Thor, esemplare di Jack Russell di taglia media con tanto di microchip. I malviventi sarebbero entrati in azione all’ìmprovviso: “Erano in tre, tuti ragazzi, uno di loro è rimasto sempre alla guida di un furgone Renault di colore bianco”, spiega il figlio dell’anziano, Claudio Olandru, trentanove anni. “Hanno dato un pugno all’altezza del sopracciglio a Vitaliy e sono scappati. Si è ritrovato pieno di sangue e non è riuscito a leggere la targa”. Il badante conferma di non avere mai visto prima i suoi aggressori-rapinatori: “Stavo passeggiando col cane, l’ho liberato per farlo divertire un pochino. L’ho richiamato mentre si stava avvicinando al furgoncino. Dopo il pugno sono caduto per terra”. Italiani, stranieri? “Non hanno mai parlato”, precisa Vitaliy.

Quando avrà tra le mani il referto dei medici, andrà a sporgere denuncia alle forze dell’ordine: “Non esiste che possano capitare fatti simili soprattutto in una zona dove viviamo da tanti anni e dove si è sempre convissuti col massimo rispetto reciproco”, aggiunge Claudio Olandru: “Se qualcuno avesse assistito alla scena o avesse notato un Jack Russell bianco gironzolare da solo chiami subito il numero +393515369443”.