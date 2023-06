Cagliari, fogne ko e rifiuti ammassati in periferia: "Giriamo in canoa tra l'aliga"

Emergenza rifiuti e fogne nella periferia di Cagliari, nel rione di Sant’Elia. Tra acqua puzzolente e stagnante e spazzatura la situazione è tutt’altro che allegra. E arriva la denuncia di Luca Locci dell’Sgb, che ha realizzato le foto che vedete a contorno dell’articolo e scritto una durissima lettera contro il Comune guidato dal sindaco Paolo Truzzu. Eccola.

“Sgb prima di tutto la salute pubblica. Sgb denuncia la situazione igienico sanitaria creatasi in alcuni quartieri della Città di Cagliari, mettendo a serio rischio la salute dei lavoratori e dei cittadini. Spesso vengono aggiustate perdite fognarie o idriche che puntualmente si ripresentano. Come vengono aggiustate le perdite fognarie di Sant’Elia? Chi verifica che i lavori siano svolti per bene? Perché la città di Cagliari è invasa dai rifiuti dove i gabbiani e i ratti fanno da padroni? Cosa ci vuole a incrementare, raddoppiare i contenitori nelle strade? Questa amministrazione aveva basato la sua campagna elettorale sulla raccolta differenziata, l’unico obiettivo che ha centrato è far diventare Cagliari capitale dell’aliga e de sa merdona. Un vero record europeo che Cagliari non merita. In attesa di una risposta da parte dell’amministrazione di Cagliari, ci facciamo un giro in canoa nell’aliga cagliaritana”.