Cagliari, fogne ko e puzza nel caos di viale Diaz: “Devo chiudere il mio ristorante”

Ci sono i lavori per il nuovo tratto della metropolitana leggera, più quelli svolti da Abbanoa, nel viale Diaz ingolfato dai cantieri e dalle automobili a Cagliari. E, da qualche settimana, sono anche esplose alcune fogne, proprio davanti al ristorante cinese gestito da Alessandro Hasu. Liquami e puzza ristagnano senza sosta nel viale, uno spettacolo decisamente indecoroso per chi vuole andare a mangiare qualcosa nel locale”: La situazione è grave, da ormai qualche mese l’acqua fuoriesce da alcuni tombini ristagnando e creando un enorme disagio ai clienti e ai dipendenti dell’attività. Da oltre un mese ho segnalato il problema ad Abbanoa e, nonostante i miei continui solleciti, ancora non è intervenuto nessuno”, racconta Hasu. Che lamenta anche “un calo della clientela” rispetto al solito, e una delle motivazioni potrebbe proprio essere legata alle fogne ko. Lì, i mega tubi posizionati probabilmente per rifare i sottoservizi attendono di essere interrati. Ma, intanto, nessuno ha riparato i tombini. “Sono preoccupato perchè, se il problema continua a persistere, sarò costretto a chiudere per qualche tempo e in un momento come questo, con le tante spese da affrontare, non me lo posso permettere. Sono esasperato”, confessa Hasu, supportato dalla moglie. “Ci stiamo rivolgendo ad un avvocato, non si può più andare avanti così”.