Cagliari, fogna ko in via Dante: “Così da novembre, non posso aprire il negozio”

Un fiume di liquami che, ciclicamente, fuoriesce da una fognatura che si trova attaccata al muro di un palazzo di via Dante a Cagliari, nel lato opposto al tribunale per i minorenni. Puzza e acqua sporca, un tanfo insopportabile che ha costretto, più di una volta, Assunta Porru, a non poter aprire il suo negozio: “Va avanti così da novembre, sono ormai più di cinque mesi che mi lamento. Ho chiamato Abbanoa, sono dovuta andare di persona per lamentarmi”, spiega la donna. E, come testimoniato dalla foto, qualche giorno fa è arrivata una squadra di operai che, con tanto di maxi pompe e tubi, hanno liberato il pozzetto. Tutto risolto, quindi? Forse no.

“Non è certo la prima volta che intervengono, dopo qualche giorno il problema si ripresenta”, prosegue la commerciante. “Devono fare altri lavori, levando quella fognatura. Mi sono lamentata più volte con il capo condomino della palazzina, non è mai cambiato nulla”.