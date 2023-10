Cagliari, flop totale del carrello tricolore: supermercati in elenco ma alcuni non sanno cosa sia

Un flop che sa tanto di inganno ai consumatori, quello del carrello tricolore. Pubblicizzato come la misura perfetta per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie con sconti, promozioni e prezzi bloccati, a Cagliari si è rivelato un vero flop.

In offerta, quando ci sono, i consumatori trovano prodotti scadenti, spesso vicini alla scadenza o che comunque sarebbero nel normale giro di offerte e promozioni che i supermercati fanno. Nessun valore aggiunto, dunque: l’unica differenza è che, in alcuni casi, si trova l’adesivo col carrello tricolore. Nella sostanza, però, non cambia nulla. A otto giorni dall’entrata in vigore della misura che doveva essere una svolta per le tasche dei consumatori e per i bilanci delle famiglie, i consumatori sono delusi.

Si arriva poi al paradosso, in due noti supermercati, un iper e un discount, all’interno di un centro commerciale. Entrambi compaiono nell’elenco stilato dal ministero con la mappa di chi aderisce all’iniziativa, ma nessuno – commessi o responsabili di reparto – sa di cosa stiamo parlando. Parlare col direttore è impossibile: nonostante i vari tentativi, chi prova a chiamarlo riferisce che si trova in call.

E dunque, la beffa è servita. E potrebbe non essere finita: perché con la nuova guerra in Medio Oriente, già si ipotizzano nuovi rincari record prima di tutto per benzina, gas e luce. E poi, a catena, su tutto il resto.