Cagliari, fiumi d'acqua in via Santa Restituta: "Da un mese ostaggi di una perdita"

Una perdita d’acqua, da un mese, sta tenendo in ostaggio una parte dei residenti di via Santa Restituta, a Cagliari. Un chiusino rotto, litri e litri persi che invadono la strada e tante segnalazioni, a vuoto, fatte dai cittadini: “I tecnici di Abbanoa sono venuti due volte”, racconta Rosa Capizzi, parente di una ottantacinquenne, Anna Lai, che abita proprio davanti ai tubi rotti: “Nessuna riparazione eseguita, sostengono che ai tratti di un guasto privato ma il chiusino è sulla pubblica strada. Non hanno mai fatto controlli approfonditi, mia suocera ha paura di uscire perché rischia seriamente di scivolare e farsi male”.

“Chiediamo a gran voce che Abbanoa ritorni e controlli bene da dove proviene la perdita. Se è colpa nostra siamo pronti a ripararla, ma vogliamo averne la totale certezza”.