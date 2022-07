Cagliari, firmato Protocollo d’intesa tra il Soccorso Alpino Speleologico e il Comando Regionale della Guardia di Finanza

Firmato il Protocollo d’intesa tra il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna e il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza per il rafforzamento delle sinergie in essere nelle attività operative di soccorso in montagna e negli ambienti impervi.

L’intesa riflette a livello regionale i principi della collaborazione consolidata con il Protocollo nazionale, siglato il 30 marzo 2021 presso la Caserma “Piave”, sede del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Nella giornata di mercoledì 13 luglio 2022, a Cagliari, presso il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, il Comandante Regionale delle Fiamme Gialle, Gen. Div. Gioacchino Angeloni ed il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, Guido Biavati, hanno firmato un Protocollo che mira ad intensificare e rafforzare le sinergie in essere fra le due Istituzioni, per implementare l’efficacia e l’efficienza degli interventi – con l’ausilio delle risorse del Corpo e momenti formativi congiunti – tra il personale specializzato Soccorso Alpino Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Nuoro e Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna (S.A.S.S.), nell’interesse reciproco e più in generale della collettività per attribuire la massima priorità al rafforzamento della collaborazione nelle attività operative in ambienti impervi, anche attraverso la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione.

La consolidata collaborazione istituzionale tra la Stazione S.A.G.F. di Nuoro – con proiezione operativa su tutto il territorio dell’Isola – ed il S.A.S.S., si rafforza periodicamente anche grazie all’effettuazione di esercitazioni congiunte che contribuiscono a garantire l’affiatamento del personale e il mantenimento di uno standard operativo sempre più elevato.