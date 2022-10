Cagliari, fine della paura: scarpe e vestiti nella valigia sospetta davanti al tribunale (VIDEO)

Fine della paura in piazza Repubblica a Cagliari. La valigia sospetta poggiata davanti al tribunale è stata fatta esplodere, in sicurezza, dagli artificieri, intervenuti insieme ai carabinieri. Dentro sono stati trovati tanti vestiti e qualche paia di scarpe, nessuna bomba. L’operazione è durata circa un’ora e l’attività interna al palazzo di giustizia non è stata mai sospesa. Tutti gli oggetti sono stati ovviamente sequestrati per cercare di risalire all’identità del proprietario. Il piano di sicurezza imbastito dai militari ha funzionato alla perfezione.