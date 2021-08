Cagliari, fila di 3 ore e 20 minuti sotto il sole per il tampone: “Sono svenuta, è inumano”

Una fila di 3 ore e 20 minuti sotto il sole per un tampone. Tutto nel giorno dell’allerta meteo per il caldo. ‘ Disagi e proteste degli utenti. Qualcuno è anche svenuto stamattina al centro Covid di via Romagna, centinaia le persone coinvolte.

“E’ stata un’esperienza terribile la mia e quella di altre centinaia di persone stamattina al centro Covid di via Romagna”, racconta Laura Pettazzoni, “la fila per i tamponi arrivava sino a via Bacaredda, sotto il sole, e durava ore. Alcune persone sono svenute, io compresa mi sono dovuta stendere sotto un albero per un mancamento, per non parlare delle persone che purtroppo avevano la febbre. Dopo 3 ore e 20 minuti sono entrata, scoprendo che c’erano solo due persone all’accettazione e solo due che facevano i tamponi, in una situazione in cui ci sono centinaia di nuovi casi al giorno in Sardegna. Devono prendere subito dei provvedimenti, perché quello che abbiamo vissuto è inumano”.

