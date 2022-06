È stata una notte di fuoco e paura nel rione cagliaritano di Sant’Elia. Tre incendi, scoppiati anche tra le palazzine, hanno portato i pompieri a una vera e propria task force. Il primo intervento in un’area perifericha vicina a viale Salvatore Ferrara, poi accanto ad alcuni palazzi di via Vespucci, e ancora all’interno di un’area tra le palazzine di via Utzeri e via Schiavazzi. In cenere sterpaglie ma anche masserizie: le fiamme hanno avvolto sia terreni incolti sia pezzi di plastica e di legno abbandonati. Le squadre partite dal comando provinciale di viale Marconi sono riuscite a domare le fiamme e spegnere tutti i roghi.

Una volta messe in sicurezza tutte le aree del rione, sono iniziati gli accertamenti per stabilire le cause dei tre incendi, che potrebbero essere dolosi.

