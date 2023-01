Cagliari, fiamme in via Vesalio: incendiati chili di rifiuti ammassati negli spogliatoi dell’Uragano

Paura in via Vesalio a Cagliari, in fiamme gli spogliatoi, abbandonati da anni, utilizzati dai giocatori del campo, ormai ridotto a una immensa sterpaglia, dell’Uragano. Qualcuno, poco dopo l’alba, ha incendiato chili e chili di rifiuti ammassati dentro la struttura. Un rogo sicuramente doloso, come confermano gli stessi Vigili del fuoco del comando provinciale di viale Marconi, intervenuti per domare le fiamme. Puzza e fumo hanno raggiunto presto la strada, creando qualche difficoltà agli automobilisti. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti e, al momento dell’incendio, tutta la struttura è risultata disabitata.