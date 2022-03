Cagliari, fiamme in un panificio: gravi danni

Nessuno per furtuna è rimasto ferito

CAGLIARI. In fiamme un panificio, con gravi danni ad arredi e strumenti di lavorazione, ma fortunatamente in quel momento senza persone all’interno. È avvenuto questo pomeriggio 26 marzo in via Lamarmora intorno alle 16,30. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del vicino distaccamento portuale e del comando provinciale di viale Marconi con un'autobotte e un autofurgone per il ricambio degli autorespiratori. I pompieri hanno infatti dovuto operare all’interno del panificio dove fumo e mancanza di ossigeno rendevano impossibile una respirazione autonoma. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme che si sono propagate all'interno della struttura evitando il coinvolgimento degli appartamenti sovrastanti. Al termine delle operazioni di spegnimento, il panificio è stato messo in sicurezza sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause rogo. Presente sul posto anche la Polizia Locale.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna