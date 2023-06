Fiamme alte nel campetto abbandonato di via Fara, a Cagliari, nel rione di Stampace. Le fiamme hanno avvolto tante cataste di legno abbandonate lì da chissà quanto tempo, in un punto famoso per il rogo di Cancioffali. L’allarme è stato già lanciato, tra i residenti sono tanti i timori per la vicinanza del fuoco alle automobili parcheggiate. Dalla caserma dei vigili del fuoco di viale Marconi è in dirittura d’arrivo una squadra per domare il rogo.