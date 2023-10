Cagliari, festa in strada nel Corso alle 2 di notte: “Noi residenti siamo al collasso”

Urla e baccano fino alle due del mattino. È accaduto ieri sera nel corso Vittorio Emanuele II. In rivolta i residenti di Stampace: “L’episodio è accaduto ieri intorno alle 2 di notte”, spiega Adolfo Costa, presidente del comitato del quartiere, “sono anche intervenute le forze dell’ordine. Siamo al collasso, soprattutto nel Corso e nella zona accanto alla Mediateca. Ma il Prefetto dov’è? Più volte l’abbiamo chiamato in causa per riattivare il tavolo prefettizio, ma non abbiamo più avuto risposte”.

Il comitato stampacino ha anche espresso pubblicamente il proprio malcontento dopo quasi 3 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza comunale che ha concesso i parcheggi per i residenti dalle 20 alle 8 del giorno successivo, constatando che “l’ordinanza che avrebbe potuto avere dei benefici per i residenti si è rilevata inutile a causa dei mancati controlli da parte della polizia locale, scrive Costa, “un atteggiamento di omessi controlli da parte dell’organo di polizia locale che ha vanificato l’ordinanza rendendola zoppa. Abbiamo inviato una Pec chiedendo chiarimenti al comandante facente funzioni Dott. Marotto, il quale non ha risposto e neanche posto in essere quelle misure di controllo che pur tardive avrebbero potuto limitare i danni e la beffa ai residenti. Rammentiamo che tutti i nostri associati si sono dotati del pass a pagamento stabilito nell’ordinanza e che la beffa consiste proprio nel vedere la sera decine di macchine sprovviste di pass e non sanzionate. Chiediamo con fermezza un intervento deciso delle autorità competenti , ravvisando una omissione di atti d’ufficio e naturalmente una visione degli atti e delle azioni che dovrebbero migliorare la vita dei cittadini , miope e colpevolmente inefficace”.