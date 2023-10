Cagliari, fermato nel viale Lungo Saline: l'etilometro rivela valori oltre 5 volte quelli consentiti

Ennesimo caso di un uomo trovato ubriaco alla guida.

Stanotte a Cagliari i Carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un impiegato trentacinquenne. Controllato attorno alle 4:30, in via Lungo Saline, mentre si trovava alla guida di una Jeep Avenger intestata alla società presso la quale lavora e sottoposto ad esame con etilometro, l’uomo ha evidenziato un tasso alcolemico molto alto: 2,28 grammi per litro alla prima prova e 2,64 alla seconda. Circa cinque volte il massimo consentito. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata e l’uomo è tornato a casa col passaggio di un amico. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.