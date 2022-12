Cagliari, fari accesi sul ricovero di Umberto Farris: “Vanno avanti le indagini per presunti maltrattamenti al Policlinico”

Le cause della morte di Umberto Farris, il pensionato 86enne di Assemini deceduto dopo essere rimasto per 20 giorni nel reparto di Medicina del Policlinico di Monserrato e aver trascorso gli ultimi tre giorni di vita a casa, sono state definitivamente chiarite. Fatali le varie patologie che aveva, a partire da problemi renali e respiratori. La salma è stata vista con attenzione dagli agenti di polizia giudiziaria e il pm Marco Cocco, sulla base delle risultanze avute, non ha disposto l’autopsia perchè non darebbe ulteriori indicazioni. Ma la partita giudiziaria va comunque avanti: “La famiglia di Umberto Farris si fida della Procura e non intende procedere con il riscontro diagnostico dell’Asl, presto la salma sarà dissequestrata. Le indagini proseguiranno”, avvisa l’avvocato Fabio Basile. Concentrandosi, principalmente, sul periodo durante il quale l’anziano è stato ricoverato a Monserrato: “È il fulcro della nostra denuncia, non vogliamo sapere di cosa è morto ma se sia stato maltrattato, il pm dopo aver aperto un procedimento d’urgenza per verificare o meno la necessità dell’autopsia proseguirà con le indagini”. Ci sono una decina di foto, scattate dai parenti a Umberto Farris, che mostrano un corpo martoriato e pieno di piaghe e ferite, allegate alla richiesta di esame autoptico spedita alla Procura dal loro legale: “Sarà necessario capire se ci siano stati maltrattamenti o altri reati, diversi da quello dell’aver causato la morte, da parte dell’ospedale. Capire come è stato trattato lì”, prosegue Basile. “Il pm risentirà i familiari, al momento si tratta ancora di un procedimento contro ignoti”. All’orizzonte la possibilità di sentire anche altri testimoni, non è escluso nemmeno qualcuno interno allo stesso Policlinico di Monserrato.