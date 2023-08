Far west in piazza Matteotti, una rissa tra stranieri finisce nel sangue: un uomo è stato accoltellato al volto e per lui è stato necessario l’intervento del 118 e il ricovero in ospedale. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 21,30 nella piazza che, già più volte, è stata teatro di gravi fatti di cronaca simili a quello accaduto ieri.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile, intervenuta sul posto per sedare la rissa.