Cagliari, falso allarme bomba in tribunale: palazzo di giustizia riaperto dopo mezz'ora

Un falso allarme bomba ha bloccato, per poco più di mezz’ora, tutte le attività del tribunale di Cagliari. Sul posto, dopo una telefonata anonima, sono arrivati gli artificieri dei carabinieri. Dopo aver perlustrato il palazzo e non avere trovato nessun pacco o valigia sospetta, il palazzo di giustizia è stato riaperto e sono riprese le normali attività. In azione anche i cani delle unità cinofile, che sinora non hanno fiutato nessun pericolo dentro e fuori dal palazzo. Le indagini andranno avanti unicamente per risalire a chi abbia fatto la telefonata anonima.