Cagliari, falsi investimenti e raggiro milionario: 20 mesi con pena sospesa a Fabrizio e Barbara Diomedi

Venti mesi a testa con pena sospesa. Barbara e Fabrizio Diomedi sono riusciti a evitare pene più dure e il carcere all’interno del processo sullo schema Ponzi che vede coinvolto, tra gli altri, anche il loro fratello Roberto: l’accusa è di aver proposto facili guadagni a centinaia di persone, riuscendo a incassare 4,5 milioni di euro. Stando alle indagini, le truffe sarebbero andate avanti dal 2017 al 2020: meeting stratosferici in località esclusive, eventi ultramondani e varie visite a Dubai. Peccato che solo pochi fortunati abbiano visto aumentare i loro conti in banca, mentre la maggior parte delle persone sono state utilizzate solo per ottenere i soldi. Uno schema piramidale che, però, è letteralmente crollato quando i soldi non sono più bastati per coprire tutti i rimborsi. E, se per Roberto e gli altri indagati la partita giudiziaria non è ancora chiusa, arriva la parola fine per la sorella e il fratello. Il giudice Elisabetta Patrito ha accolto la richiesta degli avvocati Pierandrea Setzu (difensore di Barbara) e del collega Dario Musino (difensore di Fabrizio). I due erano finiti alla sbarra per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa internazionale e abusivismo creditizio e finanziario. L’udienza per il patteggiamento, risultando già fissata, ha reso anche inammissibili le costituzioni delle parti civili. “I due imputati”, spiega l’avvocato Setzu, “hanno trovato un accordo e hanno lavorato, in questi mesi, per accertare la verità”.