Cagliari, espone in vendita 9 statuine giapponesi in avorio: commerciante denunciata

Cagliari, espone in vendita 9 statuine in avorio: commerciante denunciata.

I carabinieri del Nucleo CITES hanno denunciato ieri a Cagliari, per violazione dell’articolo 1 della legge 150 del 1992, una commerciante 62enne che ha esposto in vendita nove statuine giapponesi in avorio “Netsuke” senza disporre delle previste certificazioni CITES in ordine all’origine degli oggetti e dell’avorio. Ai fini della tutela degli animali da cui l’avorio proviene, infatti, per poter detenere o commerciare oggetti in avorio creati dopo il 1947, è necessario ottenere una speciale certificazione. Si tratta della convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Convention on International Trade of Endangered Species – CITES). Gli animali oggetto della convenzione sono quelli presenti negli elenchi CITES che vengono aggiornati periodicamente.