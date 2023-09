Cagliari, esplode in Consiglio regionale il caso del Liceo Alberti: "Subito una sede idonea"

Di Da anni infatti pende sulla sede centrale in viale Colombo un avviso di sfratto, l’immobile è infatti di proprietà della di proprietà dell’Autorità portuale del Mare di Sardegna ed è in

concessione alla Città Metropolitana di Cagliari per l’uso del Liceo Alberti ma l’intera area circostante l’edificio è interessata, ormai da diverso tempo da un grande progetto di riqualificazione

