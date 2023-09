Cagliari, esce per una passeggiata e scompare: "Aiutateci a ritrovare Gianni Congiu"

Sos a Cagliari per la scomparsa di un uomo. Si tratta di Gianni Congiu e da due giorni, dopo essere uscito dalla sua abitazione di Pirri, è sparito nel nulla. I parenti si sono già organizzati per cercarlo e il figlio Nicola ha lanciato un appello: “Il 14 settembre è uscito per la sua solita camminata. Sono state allertate le forze dell’ordine, chiedo a chiunque l’abbia anche solo incrociato di contattarmi. Il suo giro abitudinario lo fa passando per il canale di Terramaini per arrivare sino al parco di Molentargius, oppure sino alla chiesa di Bonaria o via Roma. È vestito come in foto”.

Tra le segnalazioni sinora arrivate ce n’è una che sembra essere attendibile: “L’avrebbero visto ieri sera nella zona di via Castiglione, l’ho già comunicato ai carabinieri. Chiunque lo veda mi chiami al +393498401961”.