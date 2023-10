Cagliari, entra da Coin e ruba profumi da donna del valore di 180 euro: denunciato un senzatetto

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Villanova hanno deferito in stato di libertà alla Procura, per furto aggravato, un 42enne del luogo, senza fissa dimora, molto noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi episodi. È entrato nel punto vendita Coin di via Dante e si è impossessato di due confezioni di profumo da donna per un valore complessivo di 181 euro. Era stato però subito sospettato di cattive intenzioni da parte degli addetti alla vendita che hanno chiamato i carabinieri, nella prospettiva di qualche possibile furto. L’uomo, uscito dal centro commerciale senza aver pagato il dovuto, l’uomo si trovava di fronte ai militari dell’Arma che lo hanno denunciato e hanno restituito il maltolto al gestore del punto vendita.