Cagliari, entra al cimitero di San Michele per scorrazzare col furgoncino usato per trasportare le salme e si ribalta

Si è introdotto nel cimitero di San Michele e si è impossessato del porter utilizzato per trasportare le salme. Dopodiché si è messo a scorrazzare all’interno del camposanto, finché non si è schiantato contro la panchina distruggendo il camioncino che si è ribaltato.

L’episodio è accaduto sabato notte e solo la domenica mattina la vigilanza che custodisce il cimitero si è accorta dell’incidente. Oggi una denuncia contro ignoti da parte è stata presentata nella caserma dai carabinieri. La persona che ha compiuto il gesto che probabilmente ha scavalcato il muro di cinta o il cancello (non stati trovati segni di effrazione). Nulla è stato rubato e “nessuna tomba è stata danneggiata”, assicura il Comune di Cagliari.

Qualcuno questa domenica eludendo la vigilanza ha scorrazzato bellamente all’interno del cimitero di San Michele col porter utilizzato per la tumulazione delle salme, infine si è schiantato rovinosamente su una panchina andando a finire e creando danni alle tombe interrate, di lui non si sa nulla si è dileguato, questa città non finisce di sorprenderci.

(Foto dal gruppo Facebook parliamo di Cagliari)